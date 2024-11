VIDEO: जब डीवाई चंद्रचूड़ का हुआ AI वकील से सामना, CJI ने पूछा- क्या भारत में मृत्युदंड संवैधानिक है? देखें कृत्रिम वकील का जवाब

Highlights सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय में एक एआई वकील के साथ बातचीत की उन्होंने कृत्रिम वकील से पूछा, क्या भारत में मृत्युदंड संवैधानिक है? अधिवक्ता की पोशाक पहने एआई वकील ने जवाब दिया, "हां, भारत में मृत्युदंड संवैधानिक है

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय और अभिलेखागार (एनजीएमए) में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) वकील के साथ बातचीत की। चंद्रचूड़ ने कहा कि यह संग्रहालय हमारे राष्ट्र के जीवन में न्यायालय के महत्व को दर्शाता है, उन्होंने संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया। सीजेआई, कई अन्य शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ संग्रहालय में टहल रहे थे, तभी उनकी मुलाकात एआई वकील से हुई। फिर उन्होंने इसकी क्षमता को परखने का मौका लिया और पूछा, "क्या भारत में मृत्युदंड संवैधानिक है?"

अधिवक्ता की पोशाक पहने एआई वकील ने जवाब दिया, "हां, भारत में मृत्युदंड संवैधानिक है। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दुर्लभतम मामलों के लिए आरक्षित है, जहां अपराध असाधारण रूप से जघन्य है और ऐसी सजा की आवश्यकता है।" इससे चंद्रचूड़ काफी प्रभावित हुए, जबकि उनके आस-पास के अन्य न्यायाधीश ताली बजाने लगे।

