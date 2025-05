India-Pakistan Tension: जम्मू-कश्मीर के जेलों में आतंकी हमले की साजिश; खुफिया विभाग ने किया अलर्ट; बढ़ाई गई सुरक्षा

India-Pakistan Tension: दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला करने के बाद अब जम्मू-कश्मीर की जेलों में हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया विभाग के सूत्रों द्वारा सोमवार को जानकारी सामने आई है जिसके अनुसार, आतंकी हाई प्रोफाइल आतंकियों वाली जेल में हमला कर सकते हैं।

इस सूचना के सामने आने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट हो गए हैं। सूत्रों ने संकेत दिया कि श्रीनगर सेंट्रल जेल और जम्मू की कोट भलवाल जेल उन जेलों में शामिल हैं, जहां आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। यह पहलगाम हमले के मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा भारतीय सेना के वाहन हमले के मामले में ओजीडब्ल्यू निसार और मुश्ताक से पूछताछ के बाद हुआ है। ये दोनों कोट भलवाल जेल में बंद हैं। खतरों के मद्देनजर डीजी सीआईएसएफ आरएस भट्टी ने रविवार को श्रीनगर में सुरक्षा ग्रिड के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की।

गौरतलब है कि सीआईएसएफ ने अक्टूबर 2023 में सीआरपीएफ से जम्मू-कश्मीर की जेलों की सुरक्षा का जिम्मा संभाला था। बैठक को सुरक्षा को और मजबूत करने के खतरे के मद्देनजर देखा जा रहा है। जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों और उनके नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के तहत अधिकारियों ने हाल ही में संदिग्धों और कई ओवर ग्राउंड वर्करों से पूछताछ की है। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल संदिग्ध आतंकवादियों के घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया है।

Kashmir Jails on Terror Radar?



Security has been heightened around Kashmir jails following intel inputs about a possible terror attack.



CRPF has been deployed outside the jails to prevent any possible attack: @prathibhatweets & @SaahilSuhail bring us more details. pic.twitter.com/LtZHUAZQP1