Video: बहस के बीच AAP विधायक को पति ने मारा जोरदार थप्पड़, कैमरे के सामने रोने लगी MLA

Highlights पंजाब में आप विधायक के पति द्वारा थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें आरोपी विधायक को मारते दिख रहा है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है।

चड़ीगढ़: आम आदमी पार्टी (आप) विधायक बलजिंदर कौर को उनके पति द्वारा थप्पड़ मारने का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। 10 जुलाई को शूट किए गए इस वीडियो में तलवंडी से दो बार की विधायक साबो को अपने पति सुखराज सिंह के साथ बहस करते हुए सुना जा सकता है।

वीडियो में अचानक सिंह अचानक उठने के बाद कौर को थप्पड़ मारते हुए दिखते हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि जोड़े के पास खड़े कुछ लोग हस्तक्षेप करते हैं और सिंह को धक्का देते हैं। टिप्पणी के लिए कौर से संपर्क नहीं हो सका।

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि विधायक बलजिंदर कौर का उनके पति के साथ बहस हो रहा है। वीडियो में यह देखा गया है विधायक बलजिंदर कौर के पति बैठे हुए है और उनकी पत्नी व विधायक उनके सामने खड़ी है। बहसा-बहसी के दौरान बलजिंदर कौर का पति उठते है और उन्हें जोर से थप्पड़ मार देते है।

Baljinder Kaur Aam Aadmi Party MLA from Talwandi Sabo assembly constituency #Bathinda, was (10/07/2022) slapped by her husband during a family dispute. pic.twitter.com/EHB6Dmc42Z