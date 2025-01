VIDEO: 'अगला सीएम आपके सामने बैठा है': तेज प्रताप के बयान से बिहार चुनाव से पहले अटकलें तेज

Highlights आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शनिवार को अहम बैठक होने जा रही है इस बैठक में अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है जिसमें सबकी निगाहें पार्टी नेताओं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर टिकी हैं

पटना:बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आरजेडी (राष्ट्रीय जनता दल) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शनिवार को अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है, जिसमें सबकी निगाहें पार्टी नेताओं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर टिकी हैं।

इन तैयारियों के बीच लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो में तेज प्रताप को सोफे पर बैठे हुए देखा जा सकता है और वह एक ऐसी लाइन बोल रहे हैं जो लोगों को चौंका रही है: "हम बहुत जल्द सरकार गिराने जा रहे हैं... और अगला मुख्यमंत्री आपके सामने बैठा है।" इस साहसिक बयान के बाद उनके इरादों और संभावित राजनीतिक निहितार्थों के बारे में व्यापक अटकलें लगाई जा रही हैं।

आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सांसद, विधायक और पार्टी के अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे और अनुमान है कि बैठक के दौरान लालू यादव अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को महत्वपूर्ण भूमिका सौंप सकते हैं। इससे कुछ घंटे पहले तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने नेतृत्व पर एक संदेश भी शेयर किया।

तेज प्रताप ने लिखा, "नेतृत्व कोई पद या उपाधि नहीं है; यह कार्य और उदाहरण है। यह पूर्णतावाद के बारे में नहीं है, यह प्रयास के बारे में है। और जब आप हर दिन यह प्रयास करते हैं, तो परिवर्तन होता है। इसी तरह बदलाव होता है। अधिक सपने देखें, अधिक सीखें, अधिक करें और अधिक बनें।"

