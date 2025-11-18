VIDEO: आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर का वीडियो आया सामने, लाल किले के पास बम धमाके को किया सपोर्ट

VIDEO: वीडियो में उमर नबी को आत्मघाती हमलों और जिसे वह "शहादत" कहते हैं, के बारे में बोलते हुए दिखाया गया है।

VIDEO: दिल्ली कार ब्लास्ट के मुख्य आरोपी और सुसाइड बॉम्बर, डॉक्टर उमर नबी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रिकॉर्ड किया गया एक नया वीडियो जिसमें उमर उस i20 कार को चला रहा था जिसका इस्तेमाल आतंकी हमले में 'व्हीकल-बोर्न IED' के तौर पर किया गया था। माना जा रहा है कि यह वीडियो 10 नवंबर को दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट से कुछ समय पहले रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे।

यह वीडियो दिल्ली कार बॉम्बिंग की जांच कर रही जांच एजेंसियों के लिए एक अहम नया सबूत है क्योंकि इसमें उमर खुले तौर पर सुसाइड बॉम्बिंग का सपोर्ट करते और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी पर बात करते हुए दिख रहा है। जांच करने वालों का मानना ​​है कि यह उसके गहरे रेडिकलाइजेशन और ऐसे हमले के लिए लंबे समय से प्लानिंग को दिखाता है।

वीडियो में, उमर को सुसाइड अटैक के आइडिया और इस कॉन्सेप्ट को कैसे "गलत समझा जाता है" इस पर बात करते हुए देखा जा सकता है। उसने बताया कि सुसाइड बॉम्बिंग एक मैट्रिडम ऑपरेशन है जब कोई यह मान लेता है कि वह एक तय समय और जगह पर मरेगा और नेचुरल डेथ के खिलाफ जाता है।

डॉ. उमर नबी ने कहा, "सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग यह नहीं समझते कि लाइबेरिया बॉम्बिंग (या सुसाइड बॉम्बिंग का आइडिया) असल में क्या है। यह किसी भी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है, और न ही इसे किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार किया जा सकता है। इसके खिलाफ कई विरोधाभास और कई तर्क हैं।"

उसने आगे कहा कि "सुसाइड हमलों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि वह निश्चित रूप से एक निश्चित समय और जगह पर मरने वाला है, तो वह एक खतरनाक मानसिकता में चला जाता है। शहादत ऑपरेशन तब होता है जब वे खुद को ऐसी स्थिति में डाल लेते हैं जहां उन्हें लगता है कि मौत ही उनकी एकमात्र मंज़िल है।"

उसने आगे कहा, "लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी सोच या ऐसी स्थिति किसी भी डेमोक्रेटिक और मानवीय सिस्टम में स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि यह जीवन, समाज और कानून के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है।"

जानकारी के अनुसार, उमर की मां ने जांचकर्ताओं को बताया कि उन्हें लंबे समय से शक था कि उनका बेटा रेडिकलाइज हो रहा है। उन्होंने कहा कि वह अक्सर कई दिनों तक परिवार से संपर्क नहीं करता था और घटना से कुछ समय पहले, उसने उनसे खास तौर पर कहा था कि वे उसे फोन न करें। इन बदलावों को देखने के बावजूद, परिवार ने कभी भी उसके बर्ताव के बारे में पुलिस से बात नहीं की।

पुलिस ने उमर की पहचान जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले के तौर पर की। वह फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाला एक ट्रेंड डॉक्टर था, और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े मॉड्यूल के साथ चुपके से काम कर रहा था।

दिल्ली ब्लास्ट से पहले, अधिकारियों ने उसके कई साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और लगभग 2,900 किलोग्राम एक्सप्लोसिव भी बरामद किए थे, जिससे पता चलता है कि वे एक बहुत बड़े और कोऑर्डिनेटेड हमले की तैयारी कर रहे थे।

नबी के एक व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल से लिंक होने का पता था, जिसका भंडाफोड़ 10 नवंबर को हरियाणा के फरीदाबाद से एक्सप्लोसिव बरामद होने के बाद हुआ था।

इस बीच, NIA ने रविवार को आमिर राशिद अली की गिरफ्तारी की घोषणा की, जिसके नाम पर ब्लास्ट में शामिल एक्सप्लोसिव से लदी i20 रजिस्टर्ड थी। अली, जो कश्मीर का रहने वाला है, को NIA ने पहली गिरफ्तारी में दिल्ली से गिरफ्तार किया और 10 दिन की कस्टडी में भेज दिया। NIA ने नबी को एक सुसाइड बॉम्बर भी बताया है।

