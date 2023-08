वीडियो: नितिन गडकरी ने द्वारका एक्सप्रेसवे का वीडियो जारी किया, इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया

Highlights नितिन गडकरी ने द्वारका एक्सप्रेसवे का वीडियो जारी किया एक्सप्रेस वे को इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया निर्माण में 2 लाख मिट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया है

नई दिल्ली: सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने द्वारका एक्सप्रेसवे का वीडियो सोशल मीडिया साईट एक्स पर जारी करते हुए इसे इंजिनियरिंग का चमत्कार बताया। तीन मिनट 20 सेकेंड के इस वीडियो में द्वारका एक्सप्रेसवे के ओवर ब्रिज, टनल्स और अंडरपासेस को दिखाया गया है। ये एक्सप्रेस वेदिल्ली को हरियाणा से जोड़ता है। ये देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है। वीडियो में बताया गया है कि चार पैकेज वाले इस राजमार्ग का कुल लेन लंबाई 563 किमी है। एनएच-8 पर शिवमूर्ति से शुरू होती ये सड़क खेतकी दौला टोल प्लाजा पर खत्म होती है।

बताया गया है कि इस परियोजना के निर्माण में पहली बार 1000 से ज्यादा पेड़ों को एक से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 2 लाख मिट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया है। ये एफिल टॉवर के निर्माण में लगे स्टील से 30 गुना ज्यादा है। इसमें 20 लाख क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है जो बुर्ज खलीफा के निर्माण में लगे सीमेंट से 6 गुना ज्यादा है।

