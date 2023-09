वीडियो: वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे की शादी में शामिल हुआ भगोड़ा ललित मोदी, विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा

Highlights हरीश साल्वे की शादी में शामिल हुआ भगोड़ा ललित मोदी ललित मोदी की उपस्थिति से भारत में हंगामा हो गया है कांग्रेस समेत विपक्षी दल इसे लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं

नई दिल्ली: भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने रविवार, 3 सितंबर को लंदन में अपनी ब्रिटिश पार्टनर ट्रिना से शादी कर ली। इस शादी में नीता अंबानी, स्टील टाइकून लक्ष्मी मित्तल और मॉडल उज्ज्वला राउत सहित हाई-प्रोफाइल मेहमान शामिल हुए थे। लेकिन इस शादी समारोह में एक ऐसा व्यक्ति भी शामिल था जिसकी उपस्थिति से भारत में हंगामा हो गया है।

दरअसल हरीश साल्वे की शादी में पूर्व आईपीएल अध्यक्ष और भगोड़ा ललित मोदी भी शामिल हुआ। ललित मोदी भारत में आर्थिक अपराधी घोषित और उस पर देश से करोड़ो रुपये लूट कर विदेश भाग जाने का आरोप है। केंद्र सरकार बार-बार ये कह चुकी है कि वह सभी भगोड़े अपराधियों को देश वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन अब हरीश साल्वे की शादी में ललित मोदी की उपस्थिति और इसका वीडियो वायरल होने के बाद भारत में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल इसे लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं।

Is the government seriously looking for the fraudster Lalit Modi? He is seen hobnobbing and relishing champagne with Modi loyalist Harish Salve, who frequently represents the BJP and is also a part of the committee examining the concept of "one nation, one election."



