पंजाबी सिंगर शुभ पर लंदन कॉन्सर्ट के दौरान इंदिरा गांधी के हत्यारों का महिमामंडन करने वाली हुडी का प्रचार करने का आरोप

लंदन:पंजाबी-कनाडाई गायक और रैपर शुभनीत सिंह, जिन्हें शुभ के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर सुर्खियों में आ गए, जब नेटिजन्स ने उन पर लंदन में अपने हालिया संगीत कार्यक्रम में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का मजाक उड़ाने और जश्न मनाने वाले चित्रों के साथ हुडी दिखाने का आरोप लगाया। शेर-ए-पंजाब यूके नामक खालिस्तान समर्थक हैंडल द्वारा एक वीडियो ऑनलाइन साझा किया गया था, जिसे भारत में रोक दिया गया है।

उन्होंने वीडियो को कैप्शन दिया, "पंजाबी कलाकार शुभ ने एक चित्रण की हुडी पकड़ रखी है जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (उर्फ मैमुना बेगम) को शहीद भाई सतवंत सिंह और शहीद भाई बेअंत सिंह द्वारा स्वागत करते हुए दिखाया गया है #NeverForget84।" कथित तौर पर, यह वीडियो शुभ के रविवार रात के कॉन्सर्ट का है जो लंदन में आयोजित किया गया था।





Singer Shubh was seen promoting a hoodie on stage that glorifies Indira Gandhi's assassins Satwant and Beant Singh, during his live show at London. 🇬🇧 Many many people had supported him during Indian Map distortion controversy. Now what will those hypocrites say about it? pic.twitter.com/nHXzV8JOd7

वीडियो के वायरल होने के बाद गायक को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। हालाँकि, यह चित्रण स्पष्ट रूप से खालिस्तानी समर्थक हुडी के समान था। हुडी बनाने वाले अकाल क्लॉथिंग नाम के लेबल ने भी अपने उत्पादों को गलत तरीके से प्रचारित करने के लिए शुभ का वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया।

अभिनेत्री कंगना रनौत ने शुभ की निंदा करते हुए एक ट्वीट दोबारा साझा किया और इंदिरा गांधी की हत्या को "एक वृद्ध महिला की कायरतापूर्ण हत्या" कहा। उन्होंने शुभ की आलोचना की और लिखा कि उन्हें एक बुजुर्ग महिला "जो निहत्थी और अनजान थी" पर हमले का महिमामंडन करने के लिए शर्मिंदा होना चाहिए।

Celebrating the cowardly killing of an old woman by those who she appointed as her saviours.

When you are trusted to protect but you take advantage of the trust and faith and use the same weapons to kill the ones were suppose to protect then it’s a shameful act of cowardice not… https://t.co/GMqGjPeJQu