VIDEO: कांग्रेस विधायक ने फरियादी की पगड़ी पर लात मारकर उछाली, कैमरे में कैद हुई राजेंद्र बिधूड़ी की दबंगई

VIDEO: राजस्थान में कांग्रेस के एक विधायक का वीडियो वायरल हो गया है। विधायक का नाम राजेंद्र बिधुड़ी है। वीडियो में चित्तौड़गढ़ के बेंगू से विधायक बिधूड़ी एक फरियादी की पगड़ी को ठोकर मारते नजर आ रहा है। पीड़ित शख्स विधायक के समाज का ही है, जिसकी विनती सुनने के बजाय नेताजी ने उसे बेइज्जत कर जमकर धमकाया। उसकी पगड़ी को ठोकर मारते हुए दूर उछालते नजर आ रहे हैं। हालांकि यह भी बात सामने आ रही है कि वीडियो दो साल पुराना है। गांव गंदेलिया के रहने वाले लाबी राम गुर्जर के मुताबिक वह एक रेस्टोरेंट में विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी के पास अपनी गुहार लेकर गया था। उन्होंने उनकी बात तो सुनी नहीं बल्कि उल्टे पगड़ी पर लात मार दी और उसे गाली दी।

वीडियो में एक ग्रामीण दो युवकों के साथ दिख रहा है। उधर एक शख्स कुछ समर्थकों के साथ आता है जिसे बेंगू विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी बताया जा रहा है। बिधूड़ी के आते ही ग्रामीण अपनी पगड़ी उनके पैरों पर रखकर अपनी गुहार लगाता है। लेकिन कथित रूप से विधायक जी इतने आग बबूला हो जाते हैं कि न केवल उसकी पगड़ी पर लात मारते हैं बल्कि उसे गाली तक देते हैं। फिर उसके दस्तावेजों को हाथ में लेकर तल्ख अंदाज में सवाल करते हैं और उसे डांटते हुए आगे बढ़ जाते हैं। फिर ग्रामीण जमीन पर पड़ी पगड़ी को सहेजकर अपने सिर पर पहनता है।

Rahul Gandhi talks about farmers is just a political drama, this is the real face of Congress.@INCIndia MLA Rajendra Singh Bidhuri was caught on camera abusing and kicking a farmer. The farmer's only fault is that he came to ask the MLA for help. pic.twitter.com/JR864irdNr