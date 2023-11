Uttarkashi Tunnel Rescue Update: परिवार का हालचाल पूछेंगे और बताएंगे, मजदूरों को लैंडलाइन फोन देगी सरकार

Highlights उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए राहत भरी एक खबर आई है वह अपने परिवार से बात कर सकेंगे और उनका हालचाल पूछने के साथ अपने हाल के बारे में भी जानकारी दे सकेंगे अंदर फंसे मजदूरों को लैंडलाइन (फोन) भेज दिया जाएगा ताकि वे अपने परिवार के सदस्यों से बात कर सकें

Uttarkashi tunnel rescue: उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए राहत भरी एक खबर आई है। बीते दीपावली से वह अपने परिजनों से बात नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब वह अपने परिवार से बात कर सकेंगे और उनका हालचाल पूछने के साथ अपने हाल के बारे में भी जानकारी दे सकेंगे।

#WATCH | Uttarkashi (Uttarakhand) tunnel rescue: Kundan, an employee of BSNL says, "On the instructions of the government, a landline facility is being made available here. Efforts are underway to lay wires for that purpose. The landline (phone) will be sent to the workers… pic.twitter.com/7Ol419bxEZ — ANI (@ANI) November 25, 2023

दरअसल, पुष्कर सिंह धामी की भाजपा सरकार टनल के पास लैंडलाइन की सुविधा मुहैया कराने जा रही है। इसके लिए तार बिछाने का काम किया जा रहा है। बीएसएनएल के कर्मचारी कुंदन ने कहा सरकार के निर्देश पर यहां एक लैंडलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए तार बिछाने का प्रयास किया जा रहा है। अंदर फंसे मजदूरों को लैंडलाइन (फोन) भेज दिया जाएगा ताकि वे अपने परिवार के सदस्यों से बात कर सकें।

VIDEO | Uttarkashi tunnel rescue UPDATE: "We are all set to send this device (telephone) into the tunnel through the pipe, enabling workers to make and receive calls to both the administration and their families," says Rakesh Choudhary, DGM, BSNL.



(Full video available on PTI… pic.twitter.com/OScPCfYccq — Press Trust of India (@PTI_News) November 25, 2023

बीएसएनएल के डीजीएम राकेश चौधरी ने बताया कि हम टेलिफोन को पाइप के माध्यम से सुरंग में भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फोन के माध्यम से सुरंग के अंदर फंसे मजदूर अपने परिजन से बात कर सकेंगे।

#WATCH | Uttarkashi (Uttarakhand) tunnel rescue: A landline facility is being set up by BSNL at Silkyara Tunnel in Uttarkashi to enable stranded workers to talk to their family members. https://t.co/WQ5smU4jeupic.twitter.com/Q9w2sPTuGe — ANI (@ANI) November 25, 2023

अभी सफलता के लिए करना होगा इंतजार

उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों की सलामती के लिए देश भर में प्रार्थनाएं हो रही हैं। हालांकि, मौके पर एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ की टीम मौजूद हैं। सभी की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी मजदूरों तक पहुंचा जाए और उन्हें बाहार निकाला जाए। लेकिन 25 नवंबर तक भी सफलता हाथ नहीं लग पाई है।

#WATCH | Silkyara tunnel rescue operation | Member of the NDMA, Lt General Syed Ata Hasnain (Retd.) says, "The current update is that in the last 24 hours, there hasn't been any movement within this tunnel..the auger machine itself has had a bit of an accident. It has actually… pic.twitter.com/Rd7q5x1GRT — ANI (@ANI) November 25, 2023

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने कहा हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। काम करने वालों पर किसी प्रकार का दवाब नहीं डालना है। याद रखना है कि जहां भी काम हो रहा है वे खतरनाक है।

