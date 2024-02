"उत्तराखंड हिंदुत्व ईरान की परीक्षण प्रयोगशाला है", कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने राज्य द्वारा यूसीसी विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद कसा तंज

Highlights कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित किये यूसीसी विधेयक पर कसा तंज चिदंबरम ने उत्तराखंड यूसीसी पर कहा कि यह राज्य "हिंदुत्व ईरान के लिए परीक्षण प्रयोगशाला" है विधानसभा द्वारा यूसीसी विधेयक पास होने के बाद उत्तराखंड इसे मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है

नई दिल्ली: उत्तराखंड विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने गुरुवार को कहा कि राज्य "हिंदुत्व ईरान के लिए परीक्षण प्रयोगशाला" है।

शिवगंगा से लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदंबरम के बेटे कार्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर किये एक पोस्ट में कहा, ''उत्तराखंड हिंदुत्व ईरान के लिए परीक्षण प्रयोगशाला है।''

Uttarakhand is the test lab for Hindutva Iran.