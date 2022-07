बारिश होने के लिए गोरखपुर में हुई अनोखी शादी, बड़े ही धूमधाम के साथ मेंढक ने किया मेंढकी से विवाह, देखें फोटो

Highlights यूपी के गोरखपुर में एक मेंढक और मेंढकी की बड़े ही धूमधाम से शादी हुई है। इस शादी को पूरे रीति रिवाज से कराई गई है। वहीं इसमें इलाके के लोगों के साथ महिलाएं भी शामिल हुई है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मंगलवार को एक मेंढक और मेंढकी की शादी हुई है। यह शादी भगवान इन्द्र को खुश करने के लिए की गई है। बताया जा रहा है कि इलाके में कई दिनों से बारिश नहीं हो रही है, इस कारण वहां के लोग बहुत परेशान है। ऐसे में वे मेंढक और मेंढकी की शादी कर भगवान को खुश करने में लगे हैं ताकि वहां बारिश हो। आपको बता दें कि यह शादी आम शादियों की तरह ही हुई है जिसमें पूरे वैदिक मंत्रोचारण हुआ है और मेहमानों के तौर पर इलाके के महिलाएं भी शामिल हुई है।

बताया जा रहा है कि इलाके में यह मान्यता है कि इस तरीके से मेंढक और मेंढकी की शादी कराने से भगवान इन्द्र खुश होते है और इसके बाद बारिश होती है। ऐसे में इस पुराने टोटके के अनुसार, मंगलवार को कालीबाड़ी मंदिर में मेंढक और मेंढकी की शादी करवाई गई जिसमें मेहमान के तौर पर कई और लोग भी शामिल हुए है।

शादी में शामिल हुए महिलानों ने बताया कि बारिश नहीं होने के कारण वे बहुत परेशान है। इस कारण ट्यूबेल सूख रहे हैं जिससे किसान धान की रोपाई नहीं कर पा रहे है। इस दौरान महिलाओं ने इंद्र देवता को खुश करने के लिए पूजा पाठ भी की है। यही नहीं पिपराइच सहित कई और गांवों में भी बारिश होने के लिए पूजा पाठ किया गया है।

Uttar Pradesh | A group of people organised a wedding of frogs to please the rain God, in Gorakhpur



"It's an important ritual. They have been married off. I prayed to God and I am hopeful that it will rain," says Radhakant Verma, organizer pic.twitter.com/schLpHeUeT