Aadhaar Card News: 14 जून से पहले फ्री में आधार कार्ड को करा लें अपडेट नहीं तो देने होंगे पैसे, जानें तरीका

By आजाद खान | Published: May 31, 2023 11:35 AM

बता दें कि जिन लोगों का आधार अपडेट नहीं है वे जल्द ही अपनी नजदीकी आधार केंद्र जाएं और अपटू डेट करा लें क्योंकि यूआईडीएआई की पोर्टल में अभी आधार के केवल पहचान और पता को ही फ्री में अपडेट कराने की सुविधा दी जा रही है।

फोटो सोर्स: ANI (प्रतिकात्मक फोटो)