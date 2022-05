यूपी: सड़क दुर्घटना में 8 की मौत 3 अन्य घायल, बारात से लौट रही कार की ट्रक से टक्कर होने पर हुआ हादसा

Highlights उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के जोगिया कोतवाली इलाके का है। 11 लोगों से भरी हुई एक एसयूवी बारात से लौट रही थी और इसी दौरान उसकी रास्ते में खड़े एक ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। घटना में घायल हुए लोगों को गोरखपुर के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में रविवार को हुए एक बेहद दर्दनाक हादसे में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, हादसा जोगिया कोतवाली इलाके के पास हुआ। यह हादसा उस दौरान हुआ जब 11 लोगों से भरी हुई एक एसयूवी बारात से लौट रही थी और इसी दौरान उसकी रास्ते में खड़े एक ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। घटना में घायल हुए लोगों को गोरखपुर के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

घटना नौगढ़ बांसी मार्ग पर स्थित कटया गांव के पास रात 1.30 बजे के आस-पास हुई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के महला गांव से शनिवार को बांसी कोतवाली क्षेत्र में एक गांव में बरात गई थी।

देर रात लगभग 1:00 से 1:30 बजे के बीच बराती कार्यक्रम संपन्न होने के बाद घर लौट रहे थे। अभी वह जोगिया कोतवाली क्षेत्र के नौगढ़ बांसी मार्ग पर स्थित कटया गांव के पास पहुंचे ही थे कि पहले से सड़क के किनारे खराब खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी की बोलेरो के परखच्चे उड़ गए।

The Prime Minister has announced an ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF for the next of kin of those who lost their lives in an accident in Siddharthnagar, UP. The injured would be given Rs. 50,000 each.