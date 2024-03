UP RO-ARO exam cancelled: सिपाही भर्ती के बाद आरओ-एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा रद्द, सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा-दोषियों को ऐसी सजा दिलाएंगे, जो नजीर बनेगी

Highlights युवाओं के दोषियों को ऐसी सजा दिलाएंगे, जो नजीर बनेगी। आगामी 06 माह में इसे पुनः कराने के आदेश दिए हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को हुआ था।

UP RO-ARO exam cancelled: उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रश्न पत्र लीक होने की खबरों के मद्देनजर 11 फरवरी को आयोजित समीक्षा अधिकारी (आरओ)/सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) की प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी 2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 06 माह में इसे पुनः कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं के दोषियों को ऐसी सजा दिलाएंगे, जो नजीर बनेगी। सिपाही भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को हुआ था।

Breaking: RO/ARO exam organised by Uttar Pradesh Public service commission on Feb 11 has been cancelled over allegations of paper leak and protest of aspirants demanding re-exam. Earlier, UP police constable recruitment exam was cancelled over paper leak allegations.