यूपी: रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस, कहा- 2024 से पहले पुनर्निर्माण जरूरी

नई दिल्ली: कांग्रेस ने सोमवार को घोषणा की कि वह उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ सीटों पर लोकसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी ने कहा कि हाल के विधानसभा परिणामों को देखते हुए, 2024 के लोकसभा चुनाव को मजबूती से लड़ने के लिए पुनर्निर्माण सबसे पहले महत्वपूर्ण है।

बता दें कि, फरवरी-मार्च में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब 23 जून को आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव होने वाले हैं। दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं जिसमें से आजमगढ़ सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जबकि रामपुर सीट से आजम खान सांसद थे। दोनों ही नेताओं ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के अपनी-अपनी संसदीय सीटों से इस्तीफा दे दिया।

सपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि दोनों सीटें पार्टी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और उम्मीदवारों का चयन विस्तृत चर्चा के बाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी सीटों के महत्व को जानती है और इसलिए हम उन दोनों को जीतने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।

बता दें कि, भाजपा ने रामपुर से घनश्याम लोधी और आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से एक बार फिर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को मैदान में उतारा है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में निरहुआ को आजमगढ़ में अखिलेश यादव के सामने हार का सामना करना पड़ा था।

