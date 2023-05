अयोध्याः राम मंदिर के जनवरी 2024 में भव्य उद्घाटन की तैयारी, यूपी सीएम आदित्यनाथ ने जनता को दिया निमंत्रण

By अनिल शर्मा | Published: May 25, 2023 06:47 AM

एक बयान के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार इसके भव्य उद्घाटन की तैयारी में और अयोध्या के हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन के विस्तार सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। सहादतगंज से नया घाट तक 13 किलोमीटर लंबे रामपथ के निर्माण की दिशा में भी काम चल रहा है।

अयोध्याः राम मंदिर के जनवरी 2024 में भव्य उद्घाटन की तैयारी, यूपी सीएम आदित्यनाथ ने जनता को दिया निमंत्रण