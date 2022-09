Video: न दाल है और न ही कोई सब्जी, आयोध्या में मिड-डे-मील के नाम पर बच्चों को केवल खिलाया जा रहा है नमक चावल

Highlights उत्तर प्रदेश के अयोध्या का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में मिड-डे-मील के नाम पर स्कूल के बच्चों को केवल नमक चावल खिलाया जा रहा है। घटना के सामने आने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई हुई है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक सरकारी स्कूल में मिड-डे-मील के नाम पर चावल और नमक परोसने का मामला सामने आया है। इस घटना का एक वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें बच्चों को नमक के साथ उबला हुआ चावल खाते हुए देखा गया है।

घटना के सामने आने के बाद प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई हुई है और उसे निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ इसके जांच के आदेश भी दे दिए गए है।

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि कुछ बच्चे जमीन पर बैठकर नमक चावल खा रहे है। गौर करने वाली बात यह है कि मिड-डे-मील में दी जाने वाली सभी भोजन तो स्कूल के दीवारों पर लिखे हुए है, लेकिन बच्चों को मिड-डे-मील के नाम पर नमक भात खिलाया जा रहा है।

A video of children at a primary school in UP's Ayodhya being served boiled rice and salt as mid day meal has surfaced. pic.twitter.com/5wVaE9XWKC

वीडियो में देखा जा रहा है कि बच्चों के प्लेट में केवल चावल नजर आ रहा है और बच्चे उसे खा रहे है। यही नहीं वीडियो रिकॉर्ड होते समय बच्चों के घर वालों को भी देखा गया है।

Acting on the video, DM Ayodhya has suspended the prncipal of the school. A notice has been served to the pradhan. pic.twitter.com/AkcUzFcmnv