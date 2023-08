UP Assembly Session: यूपी विधानसभा सत्र में भी गूंजा मणिपुर का मुद्दा, अखिलेश यादव ने सीएम योगी से की मांग; बोले- "यह आपके लिए मौका है देश की..."

Highlights यूपी विधानसभा सत्र में मणिपुर का मुद्दा उठा अखिलेश यादव ने चर्चा की मांग की और सीएम योगी से इस पर बोलने के लिए कहा सदन अध्यक्ष ने इस मांग को किया खारिज

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ ही सदन में मणिपुर का मुद्दा गूंजा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने विधानसभा में अध्यक्ष से अनुरोध किया कि उनकी पार्टी को मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा के बारे में बोलने की अनुमति दी जाए।

अखिलेश यादव ने कहा, "मणिपुर में जिस तरह से चीजें हुईं, यह एक गंभीर मुद्दा है। लेकिन हम हिंसा पर निंदा प्रस्ताव भी नहीं ला पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और प्रधानमंत्री (एक सांसद के रूप में) इसी राज्य से आते हैं। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मणिपुर हिंसा की निंदा न की गई हो. क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस सदन के नेता मणिपुर पर कुछ बोलेंगे।"

हालांकि, अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि जो हुआ हो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन मणिपुर मुद्दे के लिए यह मंच नहीं है। उन्होंने कहा कि यह विधानसभा का मुद्दा नहीं है।

इसके बाद अखिलेश यादव ने सूबे के मुख्यमंत्री सीएम योगी की ओर रुख किया और कहा कि यह उनके लिए देश की आवाज बनने का मौका है। सपा नेता ने कहा कि आप किस राज्य में वोट मांगने नहीं जाते? यह आपके लिए देश की आवाज़ बनने का मौका है।

#WATCH | Lucknow, UP: In the State Assembly, Samajwadi Party (SP) chief Akhilesh Yadav says, "There is no place in the world where the Manipur incident hasn't been condemned. In America, the President's office has condemned it...England has condemned it. Can't we expect the flood… pic.twitter.com/2ffivaMcmT