Budget 2024 Live: राष्ट्रपति भवन पहुंची निर्मला सीतारमण, कुछ ही समय में पेश करेंगी बजट

Union Budget 2024 Live Streaming: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में देश का आम बजट पेश करने वाली है। अब से बस कुछ देर बाद सुबह 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। इससे पहले सीतारमण नॉर्थ ब्लॉक पहुंची और अपनी टीम को साथ लिए उन्होंने हाथ में टैबलेट ले रखा था। इसके बाद वह राष्ट्रपति भवन पहुंची और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद वह संसद जाएंगी।

बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह सातवां बजट होगा और दिवंगत मोरारजी देसाई के लगातार छह बजट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा, जिसमें आयकर ढांचे में बदलाव और भारत में व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। मोदी सरकार का यह 3.0 बजट है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इसमें राजकोषीय विवेक को बनाए रखते हुए, विकासशील भारत 2047 विजन के अनुरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पहल को बढ़ावा दिया जाएगा।

#WATCH | Finance Minister Nirmala Sitharaman heads to Rashtrapati Bhavan to call on President Murmu, ahead of Budget presentation at 11am in Parliament pic.twitter.com/V4premP8lL

सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या सीतारमण मध्यम वर्ग को बहुप्रतीक्षित कर राहत प्रदान करती हैं, जिससे उनके हाथों में अधिक पैसा बचेगा, क्योंकि कर उछाल है। इसके अलावा, बाजार को यह भी उम्मीद है कि राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक जीडीपी के 4.5 प्रतिशत तक कम करने के लिए राजकोषीय ग्लाइड पथ पर बने रहना चाहिए।

#WATCH | Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman along with her team with the Budget tablet outside the Ministry of Finance in North Block.



She will present the Union Budget today at around 11 AM in Lok Sabha. pic.twitter.com/NARqjCBOW1