'पीएम मोदी के नेतृत्व में अमेरिका-लैटिन और कैरेबियाई देशों के साथ संबंध हुए मजबूत, व्यापार 50 अरब डॉलर तक पहुंचा': एस. जयशंकर

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को राजधानी में 9वें भारतीय उद्योग परिसंघ-एलएसी कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा, "पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले नौ वर्षों में भारत और लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई क्षेत्रों के बीच संबंध एक नए पथ पर आगे बढ़े हैं।"

विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में जब से पीएम मोदी सत्ता में आए हैं, हमारे संबंध एक नए पथ पर आगे बढ़े हैं। इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों को संपूर्ण दायरे में विकसित किया जा रहा है।

लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्रों में 34 उच्च-स्तरीय यात्राओं के साथ उल्लेखनीय भागीदारी देखी गई है, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की छह-छह यात्राएं और प्रधानमंत्री की चार यात्राएं शामिल हैं।

कॉन्क्लेव में एस जयशंकर ने कहा कि भारत-एलएसी साझेदारी का भविष्य चार महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित होगी जिसमें आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण, संसाधन साझेदारी, विकासात्मक साझेदारी साझा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना शामिल है।

जयशंकर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दोनों क्षेत्रों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो हमारी आर्थिक साझेदारी की "ताकत और क्षमता" दोनों का प्रमाण है।

