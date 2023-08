पोरबंदर एक्सप्रेस में बेची जा रहा थीं घटिया क्वालिटी की पानी बोतलें, पेंट्री कार से 80 कार्टन बोतलें जब्त, मैनेजर समेत कई गिरफ्तार

Highlights रेल नीर के अलावा एक स्थानीय ब्रांड की लगभग 80 कार्टन बोतलें मिलीं। प्रबंधक और कुछ अन्य लोगों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया है।

मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर पोरबंदर एक्सप्रेस की पेंट्री कार से अनधिकृत, घटिया पेयजल की कई बोतलें जब्त की गईं। सीनियर डीसीएम सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि एक कर्मचारी ने हमें इस घटना की जानकारी दी। रेलवे अधिकारी ने कहा कि आरपीएफ ने प्रबंधक और कुछ अन्य लोगों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है।

सीनियर डीसीएम सुधीर कुमार सिंह ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि "समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाता है। एक कर्मचारी ने हमें इस घटना की जानकारी दी। हमने मामले का संज्ञान लिया। रेल नीर के अलावा एक स्थानीय ब्रांड की लगभग 80 कार्टन बोतलें मिलीं और उन्हें जब्त कर लिया गया है।"

#WATCH | Uttar Pradesh | Several bottles of unauthorised, substandard drinking water seized from the pantry car of Porbandar Express, at Moradabad railway station.



Senior DCM Sudhir Kumar Singh says, "Surprise checks are done from time to time. A staffer informed us of this…