विश्वविद्यालय अनुदान आयोगः यूजीसी ने 20 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया, दिल्ली में आठ विवि, देखें लिस्ट में किस राज्य में कौन-कौन शामिल

Highlights डिग्री की न तो मान्यता होगी और न ही वे उच्च शिक्षा या रोजगार के उद्देश्य से मान्य होंगी। कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल में भी "फर्जी" विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे चार विश्वविद्यालय हैं।

नई दिल्लीः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने बुधवार को 20 विश्वविद्यालयों को "फर्जी" घोषित कर दिया और उन्हें कोई भी डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है। दिल्ली में ऐसे विश्वविद्यालयों की संख्या आठ है, जो सर्वाधिक है। यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने कहा, ‘‘यूजीसी के संज्ञान में यह आया है कि कई संस्थान यूजीसी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत डिग्री की पेशकश कर रहे हैं।

