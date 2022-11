'साजिशों के बावजूद हम उपचुनाव जीते हैं', ऋतुजा लटके की जीत पर बोले उद्धव ठाकरे

Highlights निर्वाचन आयोग से मिले आंकड़ों के मुताबिक ऋतुजा लटके को कुल पड़े 86570 वोटों में से 66530 वोट मिले नंबर दो निर्दलीय राजेश त्रिपाठी, जिन्हें सिर्फ 1571 वोट मिले चुनाव आयोग से मिले आंकड़ों के मुताबिक नोटा को 12,806 वोट मिले

मुंबई: अंधेरी उपचुनाव में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की उम्मीदवार ऋतुजा लटके की जीत के बाद उद्धव ठाकरे का बयान आया है। शिवसेना सुप्रीमो ने इसे हमारी जीत की शुरुआत बताया है। ठाकरे ने कहा, हमारे खिलाफ साजिशों के बावजूद हम उपचुनाव जीते हैं। यह हमारी जीत की शुरुआत है। हमारा नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज हुए थे।

यहां उद्धव ठाकरे ने बागियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन लोगों के बारे में बोलना मूर्खता है जिनके कारण हमारी पार्टी का प्रतीक और नाम फ्रीज हो गया। इस चुनाव में ठाकरे गुट की शिवसेना अपने नए नाम और चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरी थी।

निर्वाचन आयोग से मिले आंकड़ों के मुताबिक ऋतुजा लटके को कुल पड़े 86570 वोटों में से 66530 वोट मिले हैं। जबकि नंबर दो निर्दलीय राजेश त्रिपाठी, जिन्हें सिर्फ 1571 वोट मिले। खास बात यह है कि यहां नोटा का बटन बड़ी संख्या में लोगों ने दबाया है। चुनाव आयोग से मिले आंकड़ों के मुताबिक नोटा को 12,806 वोट मिले।

Mumbai: Despite conspiracies against us we won by-election. It's beginning of our victory. Our name & symbol were frozen, it's foolish to speak about those due to whom our party's symbol and name were frozen: Uddhav Thackeray after his party's Rutuja Latke won Andheri by-election pic.twitter.com/EOVFxR0nTk