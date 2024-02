मुंबई में 'व्यक्तिगत दुश्मनी' को लेकर उद्धव सेना नेता को गोली मारी गई, अस्पताल में भर्ती कराया गया

Highlights शुरुआती जानकारी के मुताबिक, तीन गोलियां नेता अभिषेक घोसालकर को लगीं पुलिस ने कहा कि अभिषेक को 'व्यक्तिगत दुश्मनी' के कारण गोली मारी गई पूर्व पार्षद अभिषेक को इलाके के करुणा अस्पताल में भर्ती कराया गया है

मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी के दहिसर में गुरुवार को उद्धव गुट के एक शिवसेना नेता को गोली मार दी गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, तीन गोलियां नेता अभिषेक घोसालकर को लगीं, जो कि शिवसेना (यूबीटी) नेता विनोद घोसालकर के बेटे हैं। पुलिस ने कहा कि अभिषेक को 'व्यक्तिगत दुश्मनी' के कारण गोली मारी गई। पूर्व पार्षद अभिषेक को इलाके के करुणा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय पुलिस के अनुसार, मॉरिस भाई को इस हमले का जिम्मेदार बताया जा रहा है, जो कि एक सोशल वर्कर है। एक साल पहले अभिषेक ने दहिसर पुलिस थाने में मॉरिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

हाल ही में, भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ ने महाराष्ट्र के उल्हासनगर में हिल लाइन पुलिस स्टेशन में एक वरिष्ठ पुलिसकर्मी के केबिन के अंदर शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ को गोली मार दी। दोनों राजनेता और उनके समर्थक लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद पर शिकायत दर्ज कराने के लिए एकत्र हुए थे। इस घटना में शिवसेना विधायक राहुल पाटिल भी घायल हो गये थे।

