तृणमूल का आरोप, 'मतदाताओं को मजबूर किया जा रहा है वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के लिए'

Highlights चुनाव अधिकारी मतदाताओं को वोटर आईडी से आधार को लिंक कराने के लिए मजबूर कर रहे हैं तृणमूल ने कहा वोटर आईडी से आधार को लिंक कराने की प्रक्रिया पूरी तरह से स्वैच्छिक है चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर आधार को लिंक न कराएं तब भी मतदाता सूची में उनका नाम रहेगा

कोलकाता:पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि बंगाल में चुनाव अधिकारी मतदाताओं को इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि वो वोटर आईडी से आधार को लिंक कराएं, जबकि ऐसा कोई आवश्यक प्रावधान नहीं है।

इस मामले में तृणमूल कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता साकेत गोखले ने सोमवार को कहा कि बंगाल में चुनाव अधिकारी कई जगहों पर मतदाताओं को आधार नंबर से वोटर आईडी को लिंक कराने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जबकि इस मामले में चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्वैच्छिक है।

अपनी बात को बल देने के लिए साकेत गोखले ने इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के ट्वीट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें चुनाव अधिकारी लोगों को आधार से वोटर आईडी को जोड़ने के लिए विवश कर रहे हैं। साकेत ने ट्विटर पर लिखा, "हमने आज चुनाव आयोग को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण जारी करने और इसे तुरंत रोकने के लिए कहा है।"

Thanks to @ECISVEEP for responding to our letter & confirming that linking voter ID to Aadhaar is VOLUNTARY.



Anyone getting a call from election officials claiming their voter ID will be canceled for not linking it to Aadhaar should take note.@SpokespersonECI@internetfreedomhttps://t.co/ST1qJhutfx