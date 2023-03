Bengaluru Traffic: अमित शाह की 3 मार्च को बेंगलुरु यात्रा से पहले यातायात प्रतिबंध, जानें किन सड़कों से जानें से बचें

Highlights अमित शाह देवनहल्ली में भाजपा की 'विजय संकल्प रथ यात्रा' का शुभारंभ करने के लिए कल (3 मार्च) बेंगलुरु जाएंगे बेंगलुरु की ट्रैफिक पुलिस ने शहर के कुछ इलाकों में ट्रैफिक जाम की घोषणा की और यात्रियों से मार्गों से बचने का अनुरोध किया

बेंगलुरु: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देवनहल्ली में भाजपा की 'विजय संकल्प रथ यात्रा' का शुभारंभ करने के लिए कल (3 मार्च) बेंगलुरु जाएंगे। बेंगलुरु की ट्रैफिक पुलिस ने शहर के कुछ इलाकों में ट्रैफिक जाम की घोषणा की और यात्रियों से मार्गों से बचने का अनुरोध किया है। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक निम्नलिखित रूट प्रभावित रहेंगे।

देवनहल्ली हाईवे, बल्लारी रोड, हेब्बला जंक्शन, मेखरी सर्कल, कावेरी थिएटर जंक्शन, रमना महर्षि रोड, राजभवन रोड, इन्फैंट्री रोड, कब्बन रोड, नृपतुंगा रोड, क्वींस रोड, अंबेडकर वीडी रोड, केआर सर्कल, पुलिस कॉर्नर, हडसन सर्कल, एनआर जंक्शन , टाउन हॉल जंक्शन, गोपाल गौड़ा जंक्शन, पुलिस थिमैह, ट्रिनिटी जंक्शन, ओल्ड एयरपोर्ट रोड, एएससी सेंटर, इसरो जंक्शन और एसडी रोड।

मंगलवार को अमित शाह कर्नाटक के हुबली में थे और उन्होंने कहा कि विजय संकल्प रथ यात्रा डबल इंजन सरकार को लोगों के करीब ले जाएगी। कर्नाटक सीएम बसावराज बोमाई शुक्रवार को अमित शाह के साथ -साथ ‘विजय संकल्प रथा यात्रा’ के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेंगे। उन्होंने कहा, "रथ यात्रा 1 से 4 मार्च से शुरू होगी और यह सभी 224 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने के बाद दावंगरे में समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे लोग रथ यात्रा में भाग लेंगे। पीएम मोदी, अमित शाह और केंद्रीय मंत्री की यात्रा धर्मेंद्र प्रधान से कर्नाटक को बड़ा प्रचार मिलेगा, और उसके बाद अन्य नेता भी आएंगे।"

