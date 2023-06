'सुप्रीम कोर्ट के फैसले से परेशान नहीं, पंचायत चुनाव हम ही जीतेंगे', टीएमसी ने केंद्रीय बलों से जुड़े फैसले पर दी प्रतिक्रिया

Highlights पंचायत चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आई तृणमूल की प्रतिक्रिया उपाध्यक्ष जय प्रकाश मजूमदार ने कहा है कि हम इससे परेशान नहीं हैं कहा- टीएमसी पूर्ण बहुमत से पंचायत चुनाव जीतेगी

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के दौरान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तृणमूल कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी के उपाध्यक्ष जय प्रकाश मजूमदार ने कहा है कि हम इससे परेशान नहीं हैं और चुनाव बहुमत से जीतेंगे।

केंद्रीय बलों की मौजूदगी में कराए जाने वाले पंचायत चुनावों पर प्रतिक्रिया देते हुए जय प्रकाश मजूमदार ने कहा, "इसका टीएमसी से कोई लेना-देना नहीं है और हम इससे परेशान भी नहीं हैं। चाहे वह (पंचायत चुनाव) केंद्रीय बलों या राज्य बलों के तहत आयोजित किए जाएं, टीएमसी पूर्ण बहुमत से पंचायत चुनाव जीतेगी क्योंकि जनता हमारे साथ है।"

#WATCH | "This has nothing to do with the TMC and we are not even bothered with this. Whether it (Panchayat Elections) is conducted under central forces or state forces, TMC will win the Panchayat Elections with full majority as public is with us," says Jay Prakash Majumdar, Vice… pic.twitter.com/Ul2g5e2gzI