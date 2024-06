इसरो के आदित्य-एल1 ने सूर्य की गतिशील गतिविधियों को किया कैद, तस्वीरें भी साझा की, देखें

Highlights इसरो ने सोमवार को पिछले महीने के दौरान सूर्य की गतिशील गतिविधियों को दर्शाती तस्वीरें साझा कीं आदित्य-एल1 पर लगे दो रिमोट सेंसिंग पेलोड SoLEXS और HEL1OS ने 8-9 मई के बीच इन घटनाओं को कैप्चर किया है इसरो ने कहा, UIT और VELC उपकरणों ने मई 2024 के दौरान सूर्य की गतिशील गतिविधियों को कैप्चर किया है

नई दिल्ली: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सोमवार को पिछले महीने के दौरान सूर्य की गतिशील गतिविधियों को दर्शाती तस्वीरें साझा कीं। इन्हें आदित्य-एल1 अंतरिक्षयान पर लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप (एसयूआईटी) और विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ (वीईएलसी) द्वारा कैप्चर किया गया है।

एक आधिकारिक बयान में, इसरो ने कहा कि 8-15 मई के सप्ताह के दौरान, सूर्य पर सक्रिय क्षेत्र AR13664 - जिसे इतिहास में सबसे बड़े सनस्पॉट में से एक कहा जाता है - इसके गुजरने के दौरान कई एक्स-क्लास और एम-क्लास फ्लेयर्स फूटे, जो 8 और 9 मई के बीच कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) से जुड़े थे। इसके बाद 11 मई को एक बड़ा भू-चुंबकीय तूफान आया।

बयान में कहा गया, आदित्य-एल1 पर लगे दो रिमोट सेंसिंग पेलोड SoLEXS और HEL1OS ने 8-9 मई के बीच इन घटनाओं को कैप्चर किया है। इस बीच, अन्य दो इन-सीटू पेलोड - ASPEX और MAG - ने 10-11 मई की अवधि के दौरान इस घटना को कैप्चर किया, जब यह L1 से गुज़रा।

X (पूर्व में ट्विटर) पर तस्वीरें साझा करते हुए, इसरो ने कहा, "UIT और VELC उपकरणों ने मई 2024 के दौरान सूर्य की गतिशील गतिविधियों को कैप्चर किया है। कई X-क्लास और M-क्लास फ्लेयर्स, जो कोरोनल मास इजेक्शन से जुड़े थे, महत्वपूर्ण भू-चुंबकीय तूफानों को जन्म देते थे, रिकॉर्ड किए गए।"

