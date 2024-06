Suresh Gopi On Resignation: इस्तीफे की खबर के बीच केरला BJP अध्यक्ष ने किया एकाएक ट्वीट, सुरेश गोपी ने मीडिया की लगाई क्लास

Highlights अटकलों के बीच केरला भाजपा अध्यक्ष ने आ रही खबरों का किया खंडन साथ ही उन्होंने मीडिया की जमकर लगाई क्लास उन्होंने कहा सब गलत और निराधार है

Suresh Gopi On Resignation Controversy: नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद केरला से सांसद सुरेश गोपी कैबिनेट में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने पद की गोपनियता की शपथ ली और हस्ताक्षर भी किए। लेकिन, इस बीच एक खबर चली की खुद सुरेश गोपी पद से इस्तीफा देना चाहते हैं और वो मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनने से इनकार कर रहे हैं। फिर क्या था ये बातें सुरेश गोपी तक पहुंची और वो बिना देरी किए सामने आए और सफाई दी।

उन्होंने अब खुद सामने आकर उड़ रही अफवाहों के बार में सुरेश गोपी ने कहा, कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म झूठी खबर फैला रहे हैं, कि मैं मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जो कि पूरी तरह से गलत बात है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केरला के विकास और समृद्धि के लिए काम करने जा रहे हैं। एक्टर और राजनेता सुरेश गोपी ने केरल से जीत दर्ज की, जिसके बाद मोदी सरकार में शामिल होने का उन्हें ऑफर किया गया और उन्होंने बिना देरी के हामी भर दी।

Newly elected BJP MP from Kerala, Suressh Gopi, who took oath as Union Minister yesterday tweets, "A few media platforms are spreading the incorrect news that I am going to resign from the Council of Ministers of the Modi Government. This is grossly incorrect. Under the… pic.twitter.com/6QGS2jGoWr