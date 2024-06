'भारत, कनाडा को एक-दूसरे की चिंताओं का सम्मान करना चाहिए', चार दिन बाद पीएम मोदी ने ट्रूडो की पोस्ट का दिया जवाब

Highlights प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-कनाडा संबंधों में आपसी सम्मान पर जोर दिया पीएम मोदी ने चार दिन बाद ट्रूडो की बधाई पोस्ट का जवाब दिया है निज्जर की हत्या के आरोपों के कारण दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव बरकरार

नई दिल्ली: लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद, नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने कनाडाई समकक्ष जस्टिन ट्रूडो के बधाई संदेश का जवाब दिया और कहा कि वह दोनों देशों के “आपसी समझ और एक-दूसरे की चिंताओं के सम्मान” के आधार पर मिलकर काम करने की उम्मीद करते हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “बधाई संदेश के लिए कनाडाई पीएम को धन्यवाद। भारत आपसी समझ और एक-दूसरे की चिंताओं के सम्मान के आधार पर कनाडा के साथ काम करने के लिए तत्पर है।”

प्रधानमंत्री मोदी की यह प्रतिक्रिया कनाडा के साथ चल रहे तनाव के बीच आई है, जो पिछले साल ट्रूडो की उस टिप्पणी के बाद पैदा हुआ है, जिसमें उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाया था। भारत ने आरोपों को "बेतुका" और "प्रेरित" बताते हुए खारिज कर दिया है। संयोग से, पीएम मोदी ने ट्रूडो के बधाई पोस्ट का जवाब देने में चार दिन लगा दिए, जबकि उन्होंने अन्य विश्व नेताओं की इसी तरह की शुभकामनाओं का तुरंत जवाब दिया था।

ट्रूडो ने इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत के बाद 6 जून को पीएम मोदी को अपनी शुभकामनाएं दी थीं। गठबंधन ने 543 में से 294 सीटें हासिल कीं। ट्रूडो ने ट्वीट किया, "भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी चुनावी जीत पर बधाई। कनाडा उनकी सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है, मानवाधिकारों, विविधता और कानून के शासन पर आधारित संबंधों को बढ़ावा देता है।"

Thank you @CanadianPM for the congratulatory message. India looks forward to working with Canada based on mutual understanding and respect for each others concerns. https://t.co/QQJFngoMyH