N Biren Singh Convoy Attack: मणिपुर सीएम के सुरक्षाकर्मियों पर उग्रवादियों का हमला, घात लगाकर घटना को दिया अंजाम; वीडियो वायरल

N Biren Singh Convoy Attack:मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के काफिले पर इंफाल के पास हमला हुआ है। घात लगाकर बैठे उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री के अग्रिम सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया जिससे अफरा-तफरी मच गई। इस घटना का एक वीडियो बी सामने आया है जिसमें सुरक्षा कर्मी हमले पर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। गोलियों की आवाज वीडियो में सुनाई दे रही है। खबर है कि इस घटना में एक सुरक्षा कर्मी घायल हो गया है।

यह घटना सोमवार, 10 जून को हुई, जिसमें सामने आए वीडियो फुटेज में गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। यह हमला उस समय हुआ जब अग्रिम सुरक्षा दल असम सीमा पर जिरीबाम के लिए रवाना हुआ, जहां अगले दिन मुख्यमंत्री का दौरा होने वाला था। माना जा रहा है कि अग्रिम सुरक्षा दल पर हमले के लिए संदिग्ध कुकी विद्रोही जिम्मेदार हैं, हाल ही में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष के बाद तनाव बढ़ गया है।

Manipur Chief Minister N Biren Singh's advance security convoy ambushed by suspected Kuki insurgents en route to Jiribam, on the Assam border; Chief Minister scheduled to visit Jiribam on Tuesday; suspected Kuki insurgents had set homes of Meitei villagers in Jiribam on fire…