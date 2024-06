Pakistan Congratulates PM Modi: तीसरी बार शपथ लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाक PM शहबाज शरीफ ने दी बधाई, जानें क्या कहा

Highlights पाक पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भेजा संदेश इसके साथ उन्होंने शुभकामनाएं दी हालांकि, तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी पद की शपथ ग्रहण की है

Pakistan Congratulates PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ लेने के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सोमवार को शुभकामनाएं दी। यह संदेश करीब पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ी भाजपा के जीत के छह दिन बाद आया, सामने आए परिणामों में भाजपा देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है, क्योंकि उसके 240 सांसदों ने जीत दर्ज की है।

शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "भारत के प्रधान मंत्री के रूप में शपथ लेने पर नरेंद्र मोदी को बधाई।" हालांकि रविवार को ही पीएम मोदी ने पद की शपथ तीसरी बार ली। उनके साथ कई केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री बनाए गए। इस दौरान देश-विदेश के कई मेहमान भी सम्मलित हुए थे।

इससे पहले शुक्रवार को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच से जब को पूछा गया था कि पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को उनकी चुनावी जीत पर बधाई क्यों नहीं दी? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि चूंकि भारत में सरकार का गठन अभी चल ही रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी को बधाई देने की बात करना जल्दबाजी है।

पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा..

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपा नेताओं ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान पाकिस्तान का मजाक उड़ाया। पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री फवाद चौधरी द्वारा भारत के विपक्षी नेताओं की प्रशंसा किए जाने के बाद उन्होंने भारत के विपक्षी नेताओं पर भी हमला बोला था।

अपने चुनाव अभियान के दौरान, पीएम मोदी ने उरी और पुलवामा आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ उनकी सरकार द्वारा किए गए सर्जिकल और हवाई हमलों का भी जिक्र किया और कहा कि भारतीय बलों ने आतंकवादियों को उनके ही क्षेत्र में मार गिराया।

Felicitations to @narendramodi on taking oath as the Prime Minister of India.