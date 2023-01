"....घर में पैसा रखने में क्या हर्ज है?," टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन के यहां से 10 करोड़ से अधिक की करेंसी मिलने पर बोले पार्टी सांसद

Highlights उन्होंने कहा कि यदि भाजपा नेताओं के यहां रेड किया जाए तो उनके घरों से इससे भी ज्यादा नकदी बरामद होगी पार्टी के सांसद शांतनु सेन ने आयकर विभाग की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया बोले- अगर एक व्यापारी अपना टैक्स सही से देता है तो अपने घर में पैसा रखने में क्या हर्ज है?

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) विधायक जाकिर हुसैन के पास से नोटों का पहाड़ (10 करोड़) मिलने पर टीएमसी सांसद की ओर से प्रतिक्रिया आई है। सांसद ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। पार्टी सांसद शांतनु सेन ने शुक्रवार को इस मामले में कहा कि अगर एक व्यापारी अपना टैक्स सही से देता है तो अपने घर में पैसा रखने में क्या हर्ज है? साथ ही उन्होंने कहा कि यदि भाजपा नेताओं के यहां रेड किया जाए तो उनके घरों से इससे भी ज्यादा नकदी बरामद होगी।

पार्टी के सांसद ने आयकर विभाग की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक प्रतिशोध है। टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका दिया गया होगा लेकिन वे सिर्फ उनकी छवि खराब कर रहे हैं, यह अनैतिक और शर्मनाक है।

This is a political vendetta. TMC MLA Jakir Hossain must have been given chance to hold a press conference but they’re just maligning his image, it is unethical and shameful: TMC MP Santanu Sen pic.twitter.com/l1dGJdl4Ur