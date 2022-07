महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा- 'संसद भवन से क्यों नहीं हटा देते गांधीजी की प्रतिमा'

Highlights मोइत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ चार दिन पहले नए संसद भवन के ऊपर एक धार्मिक समारोह किया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

नई दिल्ली: विपक्ष संसद के मॉनसून सत्र से पहले जारी एक आदेश को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। राज्यसभा महासचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, संसद भवन के परिसर में कोई सदस्य धरना, हड़ताल, भूख हड़ताल नहीं कर सकेगा। इसके अलावा वहां किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी नहीं हो सकता है। इस फैसले को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने शुक्रवार को कहा कि क्यों न केवल गांधी की प्रतिमा को परिसर से हटा दिया जाए और अनुच्छेद 19 (1) को मिटा दिया जाए। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, "संसद भवन से गांधी जी की प्रतिमा को ही क्यों नहीं हटा देते? और संविधान के अनुच्छेद 19(1) को मिटा दो।" एक अन्य ट्वीट में मोइत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ चार दिन पहले नए संसद भवन के ऊपर एक धार्मिक समारोह किया।

Why not just remove Gandhiji’s statue from the premises?

And erase Article 19 (1) a of the constitution. pic.twitter.com/PriwGof3rE