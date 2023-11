WATCH:"डर था कि कुछ ही समय में यह विशेष विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जायेगा", तेजस में उड़ान भरने के बाद पीएम मोदी पर टीएमसी नेता की विवादित टिप्पणी

Highlights सेन ने कहा- पीएम के रहते इसरो फेल हुआ, कंगना की फिल्म सुपरफ्लॉप हुई, इंडिया वर्ल्डकप हारा टीएमसी नेता ने आगे कहा, मुझे डर था कि कुछ ही समय में यह विशेष विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा पीएम मोदी ने बीते शनिवार को स्वदेशी लड़ाकू विमान 'तेजस' में उड़ान भरी थी

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शांतनु सेन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेजस विमान में उड़ान पर टिप्पणी करते हुए विवादास्पद बयान दिया। सेन का कहना था कि उन्हें डर था कि जिस विमान पर पीएम मोदी ने उड़ान भरी वह कुछ ही समय में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा।

एएनआई को दिए अपने बयान में सेन ने कहा, 'मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि जब देश में नरेंद्र मोदी जी थे तो इसरो फेल हो गया। जब कंगना रनौत नरेंद्र मोदी से मिलीं तो उनकी फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई। जब विराट कोहली ने नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया, लगातार 3 साल तक नहीं लगा शतक और आखिरकार, हाल ही में आयोजित विश्व कप में लगातार 10 मैच जीतने के बाद, सिर्फ इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री उस स्टेडियम में गए, भारत फाइनल में हार गया... मुझे डर था कि कुछ ही समय में यह विशेष विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा।'

