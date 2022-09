राजपथ का नाम बदलने पर महुआ मोइत्रा का केंद्र पर कटाक्ष, कहा- 'किंकार्ताव्यविमुध मठ' होगा पीएम के नए आधिकारिक निवास का नाम

Highlights दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर 'कर्तव्य पथ' करने की केंद्र की योजना पर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने कटाक्ष किया। राजपथ का नाम बदलने को सरकार के औपनिवेशिक अतीत को मिटाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। अपने हालिया भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाने वाले प्रतीकों के उन्मूलन पर जोर दिया है।

नई दिल्ली: महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर 'कर्तव्य पथ' करने की केंद्र की योजना पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पीएम के नए आधिकारिक निवास का नाम 'किंकार्ताव्यविमुध मठ' होगा, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'भयभीत मठ'। इंडिया गेट सी-हेक्सागन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से राष्ट्रपति भवन तक की सड़क और क्षेत्र को कथित तौर पर कर्तव्य पथ के रूप में जाना जाएगा।

मार्ग को औपनिवेशिक शासन के दौरान एक औपचारिक बुलेवार्ड के रूप में बनाया गया था और इसे लंदन में किंग्सवे की तर्ज पर डिजाइन किया गया था। राजपथ का नाम बदलने को सरकार के औपनिवेशिक अतीत को मिटाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। अपने हालिया भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाने वाले प्रतीकों के उन्मूलन पर जोर दिया है।

इसी क्रम में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "मेरा मानना ​​है कि वे राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वे नए प्रधानमंत्री के आवास का नाम किंकर्तव्यविमुध मठ रखेंगे। मोइत्रा ने सुकुमार रे के हाजाबराला का एक अंश भी साझा किया, जिसे बंगाली साहित्य की सर्वश्रेष्ठ बकवास कहानियों में से एक माना जाता है।

I believe they’re renaming Rajpath as कर्तव्य पथ.

I hope they will name the new Prime Minister’s residence as किंगकर्तव्यविमूढ़ मठ.



Courtesy; Shuddha pic.twitter.com/OBvc1KW6to