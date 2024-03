TMC First List Lok Sabha Election 2024: ममता ने काटा 'बशीरहाट' से सांसद नुसरत जहां का टिकट, देखें पूरी लिस्ट

Highlights लोकसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने उम्मीदवारों की घोषणा की टीएमसी ने 42 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान सांसद नुसरत जहां का टिकट काटा

TMC First List lok sabha election 2024: लोकसभा चुनाव को देखते हुए टीएमसी ने रविवार को पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। ममता ने इस बार अभिनेत्री से नेता बनी नुसरत जहां को टिकट नहीं दिया है। नुसरता का पत्ता काट दिया गया है। नुसरत वर्तमान में बशीरहाट से सांसद हैं। नुसरत का पत्ता काटकर ममता ने हाजी नुरुल इस्लाम को टिकट दिया है।

मालूम हो कि टीएमसी ने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि वह बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ममता ने कहा था कि वह अपने दम पर यहां पर 42 की 42 सीट पर लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करेंगी। इसी क्रम में आज ममता ने 42 लोकसभा सीटों पर अपने 42 उम्मीदवार उतार दिए। हालांकि, एक वक्त पर इंडिया गठबंधन लगातार ममता से शीट शेयरिंग के मुद्दे पर बैठक कर रहे थे। कांग्रेस को विश्वास था कि वह शीट शेयरिंग के मुद्दे पर ममता को समझा लेंगे। लेकिन, कांग्रेस की मेहनत रंग नहीं लाई। ऐसे में यह कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव से पहले जोरदार झटका है।

देखें टीएमसी उम्मीदवारों की लिस्ट

कूचबिहार- जगदीश च बसुनिया, अलीपुरद्वार- प्रकाशचिक बराई, जलपाईगुड़ी- निर्मल च रॉय, दार्जिलिंग- गोपाल लामा, रायगंज - कृष्णा कल्याणी

बालुरघाट- बिप्लब मित्रा, मालदा उत्तर- प्रसून बनर्जी, मालदा दक्षिण- शहनाज अली राहयान, जंगीपुर- खलीलुर्रहमान, बेरहामपुर- यूसुफ पठान

कृष्णानगर- मोहुआ मोइत्रा, राणाघाट- मुकुटमोनी अधिकारी, बोंगाओ- विश्वजीत दास,

बारासात- डॉ. काकली घोष दस्तीदार, डायमंड हार्बर- अभिषेक बनर्जी, जादवपुर- सयानी घोष, कोलकाता उत्तर- सुदीप बनर्जी, हावड़ा- प्रसून बनर्जी, उलुबेरिया- सजदा अहमद, हुगली- रचना बनर्जी, घाटल- दीपक अधिकारी, झारग्राम- कालीपदा सोरेन, मेदिनीपुर- जून मालिया, पुरिलिया- शांतिराम महतो, बांकुरा- अरूप चक्रवर्ती, बर्धमान पश्चिम- डॉ. सरमिला सरकार, दुर्गापुर- कीर्ति आजाद, आसनसोल- शत्रुघ्न सिन्हा, बोलपुर- असित कुमार मल, बीरभूम- शताब्दी रॉय, बिष्णुपुर- सुजाता खान,रामबाग- मिताली बाग, कोलकाता दक्षिण- माला रॉय, बराकपुर- पार्थ भौमिक, कृष्णानगर- महुआ मोइत्रा, हुगली- सुपरस्टार अभिनेत्री रचना बनर्जी, बशीरहाट- हाजी नुरुल इस्लाम, तमलुक- गायक देबांग्शु भट्टाचार्जी।

