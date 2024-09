Tirupati laddu row: अब सब कुछ शुद्ध हो गया है...रसोई में 'शांति होम' किया गया, तिरुपति मंदिर प्रबंधन ने कहा- 'बालाजी के दर्शन करें और प्रसाद वापस घर ले जाएं'

Highlights तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने सोमवार को शुद्धिकरण अनुष्ठान किया 'शांति होम' , उन रसोई में किया गया, जहां लड्डू चढ़ाने के लिए तैयार किए जाते हैं तिरुपति लड्डू, जिसे 'श्रीवारी लड्डू' भी कहा जाता है, 300 से अधिक वर्षों से मंदिर में मुख्य प्रसाद रहा है

Tirupati laddu row: लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में 'पशु चर्बी' की मौजूदगी को लेकर चल रहे विवाद के बीच, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने सोमवार को शुद्धिकरण अनुष्ठान किया। शुद्धिकरण अनुष्ठान, जिसे 'शांति होम' कहा जाता है, उन रसोई में किया गया, जहां लड्डू चढ़ाने के लिए तैयार किए जाते हैं।

मंदिर के मुख्य पुजारियों में से एक, कृष्ण शेषाचल दीक्षितुलु ने कहा, "राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव रखा कि मंदिर के स्थानों को शुद्ध करने के लिए क्या किया जाए। इसलिए, हम शांति होम करने के प्रस्ताव के साथ प्रबंधन के पास गए। मंजूरी के बाद, हमने कल शाम को इसे आज सुबह 6 बजे के बाद करने का फैसला किया।"

#WATCH | Andhra Pradesh: TTD (Tirumala Tirupati Devasthanams) organised a Maha Shanti Homam in the wake of Laddu Prasadam row.



Executive officer of Tirumala Tirupathi Devastanam (TTD) Shamala Rao and other officials of the Board participated in the Homamam along with the… pic.twitter.com/Gkh7JFeljT