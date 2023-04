अमृतपाल सिंह के तीन साथियों को पंजाब पुलिस ने दबोचा, भागोड़े खालिस्तानी की मदद का आरोप

Highlights अमृतपाल सिंह की मदद करने वाले तीन लोग गिरफ्तार पंजाब पुलिस ने होशियापुर से तीनों को किया गिरफ्तार हालांकि, अमृतपाल अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर

चंडीगढ़: खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह केस में पंजाब पुलिस के हाथ बड़ी उपलब्धि लगी है। पुलिस ने होशियापुर से एक वकील समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अमृतपाल को शरण दी थी।

पुलिस के अनुसार, इनमें से दो व्यक्ति कथित तौर पर जालंधर जिले के हैं और एक होशियापुर के बाबक गांव का है। वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह 18 मार्च से ही फरार चल रहा है और अन्य-अन्य स्थानों पर अपना ठिकाना बदल रहा है।

गौरतलब है कि इस मामले में अभी तक किसी शीर्ष अधिकारी ने कोई बयान नहीं दिया है लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, अपराध जांच एजेंसी ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जिसने पूछताछ की जा रही है। वहीं, इससे पहले पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के करीबी सहयोगी पप्पलप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया था।

उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया था। अमृतपाल सिंह अभी भी फरार है क्योंकि पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब डे और उसके सदस्यों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की गई है।

Two men arrested for allegedly harbouring radical preacher Amritpal Singh, who has been absconding after police launched crackdown against him last month: Officials