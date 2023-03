Amritpal Singh: पंजाब पुलिस ने ब्रेजा कार को बरामद किया, इसी कार से भागा था अमृतपाल, 4 लोगों ने की थी मदद, हुए गिरफ्तार

Highlights पंजाब पुलिस के अधिकारी ने कार की बरामदगी की जानकारी दी उन्होंने कहा कि वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख को भगाने में चार लोगों ने मदद की अमृतपाल सिंह भागने के बाद नंगल अंबियन गांव (जालंधर जिले में) के गुरुद्वारे में गया था

चंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने उस ब्रेजा कार को बरामद कर लिया है, जिस पर खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह फरार हुआ था। मंगलवार को पंजाब पुलिस के आईजीपी सुखचैन सिंह गिल ने यह जानकारी दी है। पंजाब पुलिस के अधिकारी ने बताया कि जिस ब्रेजा कार में अमृतपाल सिंह भागा था, उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। उन्होंने कहा कि वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख को भगाने में चार लोगों ने मदद की।

पंजाब आईजीवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहा कि अमृतपाल की मदद करने वाले चार लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट लगाया गया है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया है कि अमृतपाल सिंह भागने के बाद नंगल अंबियन गांव (जालंधर जिले में) के गुरुद्वारे में गया और फिर से भागने से पहले अपने कपड़े बदले। पुलिस से बचने के लिए उसने ऐसा किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए 4 लोगों से पूछताछ में यह पता चला।

