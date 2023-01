बीजेपी अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल एक साल और बढ़ा, अमित शाह ने किया ऐलान

Highlights अमित शाह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखा, जिसे सभी सदस्यों ने स्वीकार किया

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। वह 2024 पार्टी के शीर्ष पद पर काबिज रहेंगे। मंगलवार को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया। ऐसे में यह निश्चित हो गया है कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान किया है। अमित शाह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया है साथ ही उन्होंने नड्डा की उपलब्धियों को बताते हुए उन्हें इसके बधाई भी दी। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, मुझे विश्वास है कि मोदी जी और नड्डा जी के नेतृत्व में बीजेपी 2024 में और भी बड़े बहुमत से जीतेगी और एक बार फिर मोदी जी देश का नेतृत्व पीएम के रूप में करेंगे।

