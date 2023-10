Telangana Elections 2023: तेलंगाना चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची में मोहम्मद अजहरुद्दीन, 44 अन्य उम्मीदवार शामिल

Highlights तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने 45 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की पार्टी ने जुबली हिल्स सीट से मोहम्मद अज़हरुद्दीन को मैदान में उतारा सूची में पूर्व सांसद मधु गौड़ यक्षी भी शामिल हैं, जो लाल बहादुर नगर से चुनाव लड़ेंगे

हैदराबाद: कांग्रेस ने 30 नवंबर को होने वाले बहुप्रतीक्षित तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए शुक्रवार को 45 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची की घोषणा की है। विशेष रूप से, सबसे पुरानी पार्टी ने जुबली हिल्स सीट से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन को मैदान में उतारा है। इसके अलावा, पार्टी ने लाल बहादुर नगर से पूर्व सांसद मधु गौड़ यक्षी, हुसनाबाद से पोन्नम प्रभाकर, आदिलाबाद से कंडी श्रीनिवास रेड्डी, खम्मम से तुमला नागेश्वर राव, मुनुगोडे से के राज गोपाल रेड्डी को भी टिकट दिया है।

इस सूची में पूर्व सांसद मधु गौड़ यक्षी भी शामिल हैं, जो लाल बहादुर नगर से चुनाव लड़ेंगे, हुसनाबाद से पोन्नम प्रभाकर, आदिलाबाद से कंडी श्रीनिवास रेड्डी और खम्मम से तुमला नागेश्वर राव भी शामिल होंगे। अपने दूसरे चरण के साथ, पार्टी ने तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए कुल 100 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जो राज्य के 119 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे।

दिलचस्प बात यह है कि राज गोपाल रेड्डी दिन में ही कांग्रेस में लौट आए और भाजपा में शामिल होने के एक साल बाद फिर से पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची पर चर्चा की और उसे अंतिम रूप दिया, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। बैठक में पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी, समिति के सदस्य और पीसीसी प्रमुख ए रेवंत रेड्डी सहित तेलंगाना के प्रमुख नेता शामिल थे।

