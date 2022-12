वीडियोः 26 वर्षीय महिला डॉक्टर को दर्जनों लोगों ने घर से किया अगवा, परिवारवालों पर लाठी डंडों से हमला, 16 गिरफ्तार

Highlights पुलिस ने बताया कि रंगा रेड्डी जिले में यह घटना हुई है। महिला को बचा लिया गया है और 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

हैदराबादः तेलंगाना में शुक्रवार को पेशे से एक महिला डॉक्टर को उसके घर से दर्जनों लोगों ने अगवा कर लिया। पुलिस ने बताया कि रंगा रेड्डी जिले में हुई इस घटना के सिलसिले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और महिला को छह घंटे के भीतर बचा लिया गया। आरोपियों पर हत्या के प्रयास और अपहरण समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

यह घटना राज्य की राजधानी के करीब जिले के आदिबातला इलाके में हुई। महिला दंत चिकित्सक बताई जा रही है। राचकोंडा के पुलिस आयुक्त महेश बागवाथ ने एक बयान में कहा, "हत्या, अपहरण, आपराधिक अत्याचार के प्रयास के तहत अब तक कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छह घंटे के भीतर महिला को बचा लिया गया।"

A young women doctor allegedly kidnapped from her bedroom after vandalising things at her residence in Adibatla.Kin alleged over 50 goons barged into their residence & attacked them,forcibly took their daughter & police didn’t respond. #Telanganapic.twitter.com/8ooMCNXhVL