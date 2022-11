तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो' यात्रा को बताया फेल, बोले- "वो इसके जरिये डूबते हुए करियर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं"

Highlights तेजस्वी सूर्या का राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला, बोले- पूरी तरह से फेल है भारत जोड़ो यात्रा तेजस्वी सूर्या ने कहा कि न तो राहुल गांधी राजनीति के प्रति गंभीर है और न ही कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी और कांग्रेस हिमाचल-गुजरात के चुनाव में सरेंडर नहीं कर देते

मुंबई: भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रमुख और दक्षिण बेंगलुरु से लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या ने मुंबई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राजनीति में अपने डूबते हुए करियर को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का सहारा ले रहे हैं। इससे उन्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है।

तेजस्वी सूर्या ने कहा, "राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में पूरी तरह से विफल रही और महाराष्ट्र में इसका कोई असर नहीं होने वाला है। अगर राहुल गांधी सचमुच एक गंभीर नेता होते या काग्रेस पार्टी थोड़ा भी गंभीर होती तो वह हिमाचल और गुजरात चुनावों के लिए तैयार होते। लेकिन ऐसा नहीं है। वो भारत जोड़ी यात्रा जैसी फेल कोशिश से खुद को और कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं।"

Bharat Jodo Yatra was failure in Karnataka&it'll not have effect in Maharashtra.If Rahul Gandhi was a serious politician or his party was serious then they would've prepared for HP or Guj polls.Bharat Jodo Yatra is a failed attempt to revive a failed leader's career:Tejasvi Surya pic.twitter.com/nvtrMM2r25