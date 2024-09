2024 शतरंज ओलंपियाड में भारतीय टीम ने जीता ऐतिहासिक स्वर्ण, गुकेश, अर्जुन चमके

Highlights टीम इंडिया ने आखिरी राउंड में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता यह भारत का पहला ओलंपियाड स्वर्ण है भारत के अर्जुन एरिगैसी और डी गुकेश ने टीम के लिए जीत हासिल की

Chess Olympiad 2024: रविवार को 2024 शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में भारतीय टीम चैंपियन बनी। टीम इंडिया ने आखिरी राउंड में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता, जब दूसरे स्थान पर रहने वाली चीन ने यूएसए के खिलाफ दो बोर्ड पर अंक गंवाए, जबकि भारत के अर्जुन एरिगैसी और डी गुकेश ने टीम के लिए जीत हासिल की। गुकेश ने रूस के व्लादिमीर फेडोसेव पर जीत के साथ देश और खुद दोनों के लिए ओलंपियाड का समापन किया, जिससे भारत को ऐतिहासिक स्वर्ण पदक हासिल करने में मदद मिली।

टूर्नामेंट के अंतिम दिन अर्जुन एरिगैसी ने सर्बियाई जान सुबेलज के खिलाफ भी जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने लगभग शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें आठ जीत के साथ शुरुआत की, लेकिन गत विजेता उज्बेकिस्तान से ड्रॉ पर रोक दिया गया। बहरहाल, भारत ने वापसी की और खिताब जीतने के लिए अंतिम दौर में यूएसए को हराया।

🇮🇳 India wins the 45th FIDE #ChessOlympiad! 🏆 ♟️



Congratulations to Gukesh D, Praggnanandhaa R, Arjun Erigaisi, Vidit Gujrathi, Pentala Harikrishna and Srinath Narayanan (Captain)! 👏 👏



Gukesh D beats Vladimir Fedoseev, and Arjun Erigaisi prevails against Jan Subelj; India… pic.twitter.com/jOGrjwsyJc