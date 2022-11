मिशनरी स्कूल में 'भारत माता की जय' कहने पर छात्र को टीचर ने दी सजा, मचा हंगामा

Highlights छात्र ने कहा, टीचर ने मुझे 4 से 5 पीरियड्स तक सजा के रूप में फ्लोर पर बिठाए रखा बच्चे का आरोप - शिक्षक ने उससे कहा कि यह नारा अपने घर लगाएं, न कि स्कूल में परिजनों और स्थानीय लोगों ने गुना में क्राइस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाहर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया

गुना: मध्य प्रदेश के गूना में एक मिशनरी स्कूल में छात्र के द्वारा भारत माता की जय के नारे लगाने पर हंगामा मच गया। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, गुरुवार को स्कूल के एक छात्र ने आरोप लगाया कि उसने राष्ट्रगान के बाद 'भारत माता की जय' का नारा लगाया, जिसके बाद एक शिक्षक ने उसका कॉलर पकड़ लिया।

छात्र ने टीचर पर आरोप लगाते हुए कहा, भारत माता का नारा लगाने के बाद मुझे कतार से खींच लिया और कहा कि मैं प्रधानाचार्य के पास जाऊं। मेरी कक्षा के शिक्षक ने मुझसे कहा कि यह नारा अपने घर लगाएं, न कि स्कूल में। उन्होंने मुझे 4 से 5 पीरियड्स तक सजा के रूप में फ्लोर पर बिठाए रखा। टीचर के इस बर्ताव पर छात्र के परिजनों और स्थानीय लोगों ने गुना में क्राइस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाहर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया।

#WATCH | Madhya Pradesh : People gathered outside Christ Senior Secondary School in Guna earlier today in protest and chanted bhajans, a day after one student was allegedly punished for chanting 'Bharat Mata ki Jai' after the national anthem in the school assembly. pic.twitter.com/sZDIKiISdH

"I chanted 'Bharat Mata ki jai' after national anthem. A teacher held my collar, pulled me out of queue & told me to go to Principal. My class teacher told me to chant this at home¬ in school. She made me sit on floor for 4-5 periods, " says student who was allegedly punished pic.twitter.com/jOPocIwvzO