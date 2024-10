Tamil Nadu Train Accident: कैसे हुई मैसूर-दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन की मालगाड़ी से टक्कर? असल वजह आई सामने

Tamil Nadu Train Accident: तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में मैसूर-दरभंगा बागमती एक्सप्रेस ट्रेन के मालगाड़ी के टक्कर होने के कारण बड़ा हादसा हो गया है। यात्रियों से भरी ट्रेन के हादसाग्रस्त होने के कारण कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए है। बताया जा रहा है कि घटना देर रात 11 अक्टूबर की है। मैसूर से दरभंगा तक चलने वाली बागमती एक्सप्रेस ट्रेन के कम से कम 12 डिब्बे शुक्रवार को तमिलनाडु के कावरपेट्टई में एक खड़ी ट्रेन से टकराने के बाद पटरी से उतर गए।

यह दुर्घटना तब हुई जब एलएचबी कोच वाली एक्सप्रेस ट्रेन रात 8.27 बजे तिरुवल्लूर जिले में चेन्नई के पास पोन्नेरी स्टेशन को पार कर रही थी। बचाव दल और एंबुलेंस मौके पर पहुंच गए हैं।

शुरुआती जांच के अनुसार, मुख्य लाइन में जाने के बजाय लूप लाइन पर स्विच करने के कारण टक्कर हो सकती है। ट्रेन 75 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही थी जब उसने एक खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मारी। जब चालक ने गति धीमी करनी शुरू की, तो ट्रेन लूप लाइन में घुस गई और एक मालगाड़ी से टकरा गई। ट्रेन के लूप लाइन में प्रवेश करने के बाद चालक दल को 'भारी झटका' भी लगा।

दक्षिणी रेलवे की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "कावराईपेट्टई स्टेशन में प्रवेश करते समय ट्रेन चालक दल को भारी झटका लगा और दिए गए सिग्नल के अनुसार मुख्य लाइन में जाने के बजाय, ट्रेन 75 किमी प्रति घंटे की गति से लूप/लाइन में घुस गई और लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई।"

दक्षिणी रेलवे के महाप्रबंधक आरएन सिंह ने कहा, "पायलट और लोको पायलट स्वस्थ हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।" इस बीच, रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रचार (ईडी/आईपी) के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने कहा कि पूरी ट्रेन से सभी यात्रियों को निकाल लिया गया है। कुमार ने कहा, "किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है। सभी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे द्वारा विशेष व्यवस्था की जा रही है। पूरी यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और भोजन की व्यवस्था रेलवे द्वारा की जाएगी।" दमकल विभाग दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के डिब्बों को हटाने के काम में लगा हुआ है।

#WATCH | Tiruvallur, Tamil Nadu : Rainfall affects restoration works at Kavarapettai accident spot where train no. 12578 Mysuru-Darbhanga Express had a rear collision with a goods train, last evening. 19 people were injured in the accident. Railway officials say that it will… pic.twitter.com/3Eg1Nu0ILd

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हादसे की सूचना मिलते ही मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “मुझे यह जानकर झटका लगा कि तिरुवल्लूर जिले के कावरीपेट्टई में एक रेल दुर्घटना हुई है। सूचना मिलते ही मैंने मंत्री एसएम नासर और जिला कलेक्टर सहित अन्य सरकारी अधिकारियों को दुर्घटना स्थल पर जाने का आदेश दिया। सरकार बचाव और राहत कार्य में तेजी से काम कर रही है। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है।” मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “अन्य यात्रियों के घर लौटने के लिए भोजन और यात्रा सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए एक अलग टीम काम कर रही है।”

Tamil Nadu Deputy CM Udhayanidhi Stalin says, "Minister, MLA and government officials are on spot for rescue operation. On behalf of State Government, 22 Ambulances were sent immediately. There are no casualties. In Stanley Hospital, medical treatment is being given. Police… https://t.co/tefYTlBTGapic.twitter.com/e2lbjDNfPs