तमिलनाडु नकली शराब मामले में मौतों का आंकड़ा बढ़ा, विल्लुपुरम में दो और लोगों की मौत से मरने वालों की संख्या पहुंची 18

Highlights तमिलनाडु में जहरीली शराब का कहर विल्लुपुरम जिले में मंलगवार को दो लोगों की मौत मामले में पुलिस लगातार कर रही कार्रवाई

विल्लुपुरम: दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में जहरीली शराब से मौतों की घटना से सनसनी मच गई है। पुलिस के अनुसार, मंगलवार को विल्लुपुरम जिले में दो अन्य लोगों की मौत हो गई है और इसी के साथ राज्य में दो अलग-अलग घटनाओं में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है।

एक साथ इतनी मौतों के कारण प्रशासन महकमें में हड़कंप मच गया है वहीं, इलाके में मातम पसरा हुआ है। बीते सोमवार को मामले पर पुलिस ने कहा कि जिले के मरक्कनम के एकियारकुप्पम मछली पकड़ने वाले गांव में शनिवार शाम को लोगों के एक समूह द्वारा अवैध शराब पीने से मरने वालों की कुल संख्या 11 हो गई है।

पुलिस के मुताबिक, शनिवार को हुई इस घटना में मरने वालों की पहचान शंकर, सुरेश, धरनिवेल, राजामूर्ति, विजयन, मन्नकट्टी, मलारविजली, अभिराम, केशव वेलू, शंकर, विजयन, राजा वेलू और सरथ कुमार के रूप में हुई है।

