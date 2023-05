एमके स्टालिन ने शरद पवार से किया NCP प्रमुख पद छोड़ने के फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध, कही ये बात

Highlights शरद पवार ने मंगलवार को उस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर सभी को चौंका दिया था। एनसीपी की स्थापना उन्होंने 1999 में की थी। उस समय उन्होंने अपना राजनीतिक रास्ता तय करने के लिए कांग्रेस छोड़ दी थी।

चेन्नई: तमिलनाडु के सीएम और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम प्रमुख एमके स्टालिन ने शरद पवार से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख पद छोड़ने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।

स्टालिन ने ट्वीट करते हुए लिखा, "आगामी 2024 के आम चुनावों के आसपास केंद्रित राष्ट्रीय राजनीति के साथ मैं शरद पवार, सबसे बड़े नेताओं में से एक, भारत भर में धर्मनिरपेक्ष गठबंधन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण, एनसीपी प्रमुख के अध्यक्ष पद को त्यागने और एनसीपी का नेतृत्व जारी रखने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं।"

With national politics centred around upcoming 2024 General Elections, I request, Thiru. @PawarSpeaks, one of the tallest leaders, crucial in strengthening secular alliance across India, to reconsider his decision to relinquish the President post of @NCPspeaks and continue to…